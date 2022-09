Scontro Renzi-Conte al comizio di Genova: "Sei un mezzo uomo e usi linguaggio mafioso"

"Ti devi vergognare Giuseppe Conte pensando che qualcuno possa picchiarmi. È incredibile questo modo di fare che inneggia alla violenza, Conte sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di fare un confronto civile sui temi, questo è un linguaggio da mafioso della politica": così il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante il suo comizio elettorale a Genova ha attaccato le parole del leader del M5s.

Poco prima, durante un incontro in Sicilia, Conte aveva detto: "Renzi venga senza scorta qui a dire che vuol togliere il reddito di cittadinanza". Le sue parole da Italia Viva sono state interpretate come un invito alla violenza.

"Cosa stai facendo Giuseppe Conte? - replica Renzi dall'auditorium dell'Acquario - Stai minacciando la violenza fisica. Ti devi vergognare, sei un mezz'uomo, abbi il coraggio di affrontare un confronto civile. Quando uno dice 'andiamo a fare la campagna elettorale e portiamo tutti quelli con il reddito di cittadinanza' usa un linguaggio clientelare, è voto di scambio".

La replica di Conte - che sarà a Genova nella mattinata di, lunedì 19 settembre, al mercato di piazza Palermo - è arrivata poco dopo: "Renzi non deve giocare, non deve stravolgere le parole. Deve confrontarsi con le persone che sono davvero in difficoltà. Poi, che lui voglia strumentalmente leggerlo come un invito alla violenza è una sua iniziativa gratuita che lo contraddistingue. Non è la prima volta che riesce a stravolgere le cose a suo uso e consumo. Il mio era un invito a confrontarsi con i percettori del reddito di cittadinanza senza filtro".