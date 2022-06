Referendum flop: niente quorum, i risultati a Genova e in Liguria

Finito l'elecion day alle ore 23 di domenica 12 giugno con la chiusura delle urne per i referendum sulla giustizia e le elezioni comunali. Il quorum, necessario per la validità della consultazione, non è stato raggiunto in Italia (affluenza tra il 20,92% e il 20,95% nei cinque quesiti) e nemmeno sfiorato a Genova e in Liguria, pur con un dato più alto rispetto a quello nazionale. Per la validità del referendum abrogativo avrebbero dovuto votare il 50% più uno degli aventi diritto secondo quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

In Liguria l'affluenza definitiva si è stanziata nella forbice tra il 28,12% e il 28,15% nei cinque referedum proposti , nella città metropolitana di Genova le percentuali, complice il voto alle Comunali, salgono in un range compreso tra 32.78% e 32,90%, ancora più alto il dato per quello che riguarda il singolo Comune di Genova, dove oscilla tra il 38,91 e il 38,07%. Ecco i risultati, che senza il raggiungimento del quorum sono comunque ininfluenti, a Genova e in Liguria per i cinque quesiti i risultati si differenziano dal dato nazionale dove hanno prevalso i 'Sì' per tutti e cinque i quesiti. Nella nostra città e nella nostra regione, invece, avrebbero vinto i 'No' per quello che riguarda i primi due (abrogazione legge Severino e misure cautelari), i 'Sì' per gli altri tre: separazione delle carriere dei magistrati, valutazioni dei magistrati e riforma Csm.

Quesito numero 1: abrogazione legge Severino

Votanti in Liguria: 28,20%

Votanti provincia di Genova: 32,90%

Votanti a Genova: 38,07%

Risultati in Liguria: Sì 47,54% - No 52,46

Risultati provincia di Genova: Sì 43,91% - No 56,09%

Risultati Comune di Genova: Sì 42,13% - No 57,87%

Quesito numero 2: misure cautelari

Votanti in Liguria: 28,15%

Votanti provincia di Genova: 32,84%

Votanti a Genova: 37,99%

Risultati in Liguria: Sì 49,45% - No 50,55%

Risultati provincia di Genova: Sì 45,72% - No 54,28%

Risultati Comune di Genova: Sì 43,85% - No 56,15%

Quesito numero 3: separazione delle carriere dei magistrati

Votanti in Liguria: 28,15%

Votanti provincia di Genova: 32,82%

Votanti a Genova: 37,95%

Risultati in Liguria: Sì 68,38% - No 31,62%

Risultati provincia di Genova: Sì 64,49% - No 35,51%

Risultati Comune di Genova: Sì 62,44% - No 37,56%

Quesito numero 4: valutazione dei magistrati

Votanti in Liguria: 28,12%

Votanti provincia di Genova: 32,78%

Votanti a Genova: 37,91%

Risultati in Liguria: Sì 65,91% - No 34,09%

Risultati provincia di Genova: Sì 61,90% - No 38,10%

Risultati Comune di Genova: Sì 59,75% - No 40,25%

Quesito numero 5: riforma Csm

Votanti in Liguria: 28,12%

Votanti provincia di Genova: 32,79%

Votanti a Genova: 37,92%

Risultati in Liguria: Sì 66,31% - No 33,69%

Risultati provincia di Genova: Sì 62,41% - No 37,59%

Risultati Comune di Genova: Sì 60,31% - No 36,69%