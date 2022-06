Referendum sulla giustizia, i risultati

Domenica 12 giugno, oltre che per elezioni amministrative, dove previste, si è votato per i referendum sulla giustizia. Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, promossi dai Radicali e dalla Lega. Affinché il referendum abrogativo sia valido devono presentarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, questo è il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Quest'ultimo (il quorum e dunque la validità della consultazione) è il primo risultato, che si attendeva dall'election day di domenica 12 giugno 2022. Il quorum non è stato raggiunto. Alla chiusura dei seggi alle ore 23 si è scelto di dare precedenza ai referendum, mentre lo spoglio per le amministrative, dunque per l'elezione dei nuovi sindaci, inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno.

Nella serata di domenica dunque, per quanto riguarda le comunali, sono attesi solo exit poll, ovvero, come dice il termine, i risultati dei sondaggi effettuati all'uscita dai seggi. Dati che, sia il sindaco Bucci che Ariel Dello Strologo, hanno già detto di non voler commentare.

Il mancato raggiungimento del quorum rappresenta un risultato molto poco gradito alla Lega, che ha raccolto le firme per poter svolgere la consultazione popolare. A questo punto, per quanto riguarda la politica locale, assume ancora più significato quello che sarà il risultato delle elezioni comunali, ovvero il posizionamento del partito nella classifica di gradimento in città.

Gli argomenti dei cinque referendum