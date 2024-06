Elezioni Rapallo: Capurro incassa l'appoggio del Pd per il ballottaggio

Colpo di scena a Rapallo in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024. Armando Ezio Capurro ha ufficializzato l'apparentamento con Francesco Angiolani, sostenuto al primo turno dal Partito Democratico e da ScegliAMO Rapallo, la sfida è con Elisabetta Ricci, sostenuta invece da Noi per Ricci Sindaco - Con Bagnasco - Forza Italia e Fratelli D'italia.

"Abbiamo convenuto - spiegano dallo staff di Capurro -, in forza dei vari punti programmatici condivisi, di addivenire a un apparentamento. In questo modo, le due forze politiche hanno voluto sottoscrivere un accordo in trasparenza per rispettare i relativi elettori tenendo ferme le rispettive identità e i valori che rappresentano. Tra i punti condivisi ci sono la tutela del nostro territorio, la maggior attenzione e sostegno all'associazionismo, il miglioramento dell'erogazione dei servizi a persone svantaggiate, il miglioramento della viabilità e del decoro cittadino, la contrarietà alla realizzazione del supermercato al "Macera" progettato da Esselunga e definito "meraviglioso" dall'attuale amministrazione"

"Questo nuovo raggruppamento - proseguono dallo staff di Capurro - si propone quindi in maniera coesa e collaborativa nei confronti dell'elettorato offrendo una reale e consistente alternativa di governo in forza dell'oltre il 40% del consenso ottenuto dalle stesse durante il primo turno. Sicuri che lo stesso consenso sarà confermato al turno di ballottaggio, siamo certi che questo accordo sarà foriero di nuove adesioni da parte di quell'ulteriore elettorato che, non riscontrandosi nella continuità amministrativa precedente, in propria coscienza potrà esprimere la preferenza a nostro favore".

Al primo turno Elisabetta Ricci ha ottenuto il 45,20% dei voti contro il 25,14% di Armando Ezio Capurro. I due si sfidano ora al ballottaggio. Per quello che riguarda gli altri candidati, Andrea Carannante ha raggiunto il 14,99%, Francesco Angiolani il 13,24% e Marco Casella l'1,42%.

