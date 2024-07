I progressisti si preparano per le regionali con il primo incontro tematico sulla sanità

Mentre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio, tramite il suo avvocato ha fatto sapere che non correrà per il terzo mandato, l'opposizione si organizza per le prossime elezioni regionali. Dopo le prove di intesa dello scorso marzo con l'incontro pubblico sulla sanità, lunedì è partito il primo incontro tematico congiunto sempre sullo stesso tema.

L'inizio di un confronto che porterà a individuare chi sarà il candidato governatore alle prossime regionali, quale perimetro avrà la coalizione e con quale programma. "Un confronto e un approfondimento che ha avuto come tema centrale la sanità, cioè la materia su cui è più evidente e chiaro il fallimento del centrodestra - spiega un comunicato congiunto -. L'incontro ha voluto approfondire i temi centrali della sanità pubblica ligure, dal fallimento di Alisa e della programmazione regionale, dalle liste d'attesa in crescita, alle migliaia di persone che sono state costrette a rinunciare alle cure, dalle carenze di personale alle difficoltà degli operatori, passando per l'impoverimento della sanità territoriale, oltre che alla mancata capacità di gestire il Pnrr".

La nota è firmata da tutte le realtà che compongono l'opposizione in Regione: Pd, M5s, Azione, Linea condivisa e Lista Sansa. C'è, poi, la firma di Alleanza Verdi e Sinistra, che al momento non esprime formalmente consiglieri regionali, ma a cui guarda sempre più con interesse la Lista Sansa. Non c'è, invece, Italia viva, ma non è una sorpresa: non esprime consiglieri regionali e in Comune a Genova è in maggioranza con il centrodestra.

Le criticità della sanità affrontate ieri sera, saranno ribadite anche oggi pomeriggio (martedì 9 luglio) nel corso della seduta straordinaria di consiglio regionale. Proprio sulla sanità, si legge ancora nella nota finale, "si è condivisa la volontà di coinvolgere i territori, con un dialogo aperto con istituzioni, enti locali, forze politiche, associazioni, sindacati e comitati". In attesa di capire se si arriverà a elezioni anticipate, anche se il governatore sospeso Giovanni Toti ha sempre smentito di volersi dimettere, il percorso proseguirà con una serie di altri confronti tematici e politici.