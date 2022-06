Caos elezioni, Ariotti (Lega): "Zero preferenze nella mia sezione, eppure io mi sono votato"

Nel caos elezioni (a questo link il nostro approfondimento) che ha riaperto la partita delle comunali emerge un caso paradossale, a denunciarlo è Fabio Ariotti, consigliere uscente della Lega, quinto per numero di preferenze (380) nella lista del Caroccio, che ha eletto tre consiglieri comunali. "Ho votato nella sezione 17 di via Calamandrei - racconta a Genova Today - e ovviamente mi sono dato la preferenza, in quel seggio però, nonostante la Lega sia il primo partito con 27 voti e il 24,55% io sono a zero preferenze, manca la mia e dovrebbero mancare anche quelle di amici, parenti e vicini di casa che mi hanno confermato di avermi votato".

"Qualcosa ovviamente non torna - prosegue Ariotti - e questo è un grosso problema per la democrazia in un periodo storico in cui le persone, come dimostrano gli ultimi dati sull'affluenza, si allontanano dalla politica, questo vale per gli elettori e anche per i candidati locali che decidono di metterci la faccia e che rischiano di vedere vanificati gli sforzi fatti e l'impegno in campagna elettorale. Molte delle persone a me vicine sono rimaste molto colpite da questa situazione, mi hanno confermato la preferenza e mi hanno detto di essere pronte a testimoniare. In tribunale, dove mi sono recato, non è stato fatto un riconteggio delle schede, tranne che per alcuni seggi dove i verbali erano completamente in bianco, il problema riguarda la trasmissione dei dati, come diverse preferenze non inserite nei verbali. Per ritrovarle servirebbe un ricorso al Tar, non è però un'operazione semplice".

"Potrei capire - aggiunge - che qualche persona, magari anziana, possa aver sbagliato qualcosa nella compilazione della scheda, ma la prova del nove sul fatto che ci sia qualcosa che non va è proprio la mia preferenza mancante, ammettiamo anche che tutti abbiano sbagliato, ma non può comunque mancare la preferenza che mi sono dato. Ne ho date due, a me stesso e alla collega Francesca Corso, la sua risulta, la mia no, come detto sono fermo a zero nel seggio in cui io stesso ho votato. A spanne credo possano quindi mancare 15/20 voti in mio favore di persone che mi hanno garantito di aver scritto il mio nome sulla scheda. Purtroppo in quel seggio non avevamo un rappresentante di lista perché ha avuto un problema di salute, altrimenti forse le cose sarebbero andate in modo diverso, io sono comunque aperto al confronto con le persone che hanno lavorato in quel seggio, per capire cosa possa essere successo".

"Credo che alla base di tutto - conclude Ariotti - ci sia stato un problema di impreparazione perché non voglio pensare ad altro, questo però apre una riflessione nel 2022, perché da più parti ci sono arrivate segnalazioni di persone che nei seggi non sapevano cosa fare. Da una parte credo si debba valutare qualche cambiamento in un sistema di voto che non è variato negli ultimi 60 anni, tra verbali, matite e fonogrammi, dall'altra credo serva una maggiore formazione per le persone chiamate a lavorare nei seggi e forse anche una maggiore retribuzione. Questa situazione, che a mio modo di vedere è scandalosa, deve portare a qualche cambiamento, è un discorso di principio e democrazia".