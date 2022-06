Letta attacca: "Modello Genova merito del governo". Bucci sbotta: "Vergogna, chieda scusa"

Una nuova polemica, a pochi giorni dal voto, accende la campagna elettorale sul tema della ricostruzione di Ponte Morandi. Dopo il botta e risposta tra il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte e Marco Bucci, è arrivato quello tra il segretario del Pd Enrico Letta e il sindaco uscente.

Letta, in alcune interviste in vista del comizio genovese di giovedì 9 giugno (alle ore 18 in largo XII Ottobre), ha accusato Bucci di aver avuto grande visibilità grazie al nuovo ponte, quando il merito è stato invece del governo, facendo riferimento al 'modello Genova'.

"Letta chieda scusa alla città, ha detto cose che consideriamo assolutamente vergognose - ha sbottato Bucci - soprattutto tenendo conto che il Pd è stato il partito più numeroso che ha votato contro il decreto Genova e ora vuole anche assumersi il merito di aver fatto il lavoro: questi atteggiamenti sono assolutamente inaccettabili, anche se siamo in campagna elettorale. Queste dichiarazioni fanno male non tanto al sottoscritto, quanto alla città di Genova che si merita ben altro. Ha detto che noi siamo quelli che fanno. Questo ci rende molto orgogliosi: tutta la città si è tirata su le maniche e ha dimostrato che cosa vuol dire essere quelli che fanno le cose. Non ho altro da aggiungere, se non un grande dispiacere perché fare campagna elettorale dicendo queste cose è un insulto alle persone della città".