Politiche 2022: sorteggiato l'ordine delle liste

È andato in scena mercoledì 31 agosto 2022 il sorteggio dell'ordine delle liste ammesse alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, si è tenuto presso l’ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati e l’ufficio elettorale regionale per l’elezione del Senato, operanti presso la Corte d’Appello.

Ecco l’ordine delle liste come appariranno sul manifesto e sulle schede elettorali rispettivamente di Camera e Senato.

Camera dei Deputati

1) Unione Popolare con De Magistris

2) Italexit per L’italia

3) Coalizione di Centrosinistra

1.+EUROPA

2. Allenza Verdi e Sinistra

3. Impegno Civico Di Maio

4. Partito Democratico

4) Italia Sovrana e Popolare

5) Movimento 5 Stelle

6) Vita

7) Azione-Italia Viva-Calenda

8) Coalizione di Centrodestra

1. Lega per Salvini Premier

2. Fratelli D’italia con Giorgia Meloni

3. Forza Italia

4. Noi Moderati

9) Mastella Noi Di Centro Europeisti

Senato Della Repubblica

1) Movimento 5 Stelle

2) Unione Popolare con De Magistris

3) Coalizione di Centrodestra

1. Fratelli D’italia con Giorgia Meloni

2. Forza Italia

3. Noi Moderati

4. Lega Per Salvini Premier

4) Vita

5) Partito Comunista dei Lavoratori

6) Azione-Italia Viva-Calenda

7) Italexit per L’italia

8) Coalizione di Centrosinistra

1.+EUROPA

2. Partito Democratico

3. Impegno Civico Luigi Di Maio

4. Alleanza Verdi e Sinistra

9) Mastella Noi di Centro Europeisti

10) Italia Sovrana e Popolare.