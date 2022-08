Elezioni politiche 2022, i candidati liguri del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato le liste dei candidati per la parte proporzionale alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, insieme all'esito delle 'parlamentarie', alle quali hanno partecipato 50.014 persone su 133.664 aventi diritto.

Per quello che riguarda il collegio plurinominale Liguria 1 della Camera il più votato è Roberto Traversi (555 voti), attuale deputato ed ex sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte II. Dietro di lui, in posizione 2,3 e 4 ci sono Federica Giorgi (360 voti), Alessandro Cancellieri (232 voti) e Laura Risso (252). I candidati supplenti sono invece Andrea Weiss, Lidia Siri, Manuel Meles e Maria Tini.

Passando invece al Senato, nel collegio plurinominale Liguria 1 boom di voti per il consigliere comunale Luca Pirondini (787). Seguono in posizione 2 e 3 Jessica De Muro (inserita in deroga per il rispetto delle quote rosa, se il capolista è uomo la posizione 2 deve essere occupata da una donna, e viceversa) e Antonino Barbera (336 voti). I candidati supplenti sono invece Renato Utique e Guido Silvestri.

Il Movimento 5 Stelle ha specificato che "ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario".