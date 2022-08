Politiche 2022, Lega, i nomi dei candidati liguri proposti: attesa oggi la decisione del nazionale

I nomi dei candidati liguri sono pronti, ma manca ancora la scelta finale che dipende dalla segreteria federale della Lega. La decisione - a detta del segretario nazionale Matteo Salvini - dovrebbe arrivare oggi: solo a quel punto si saprà chi sono effettivamente coloro che, tra i nominativi proposti, correranno per le elezioni politiche in Liguria.

La Lega Liguria ha infatti inviato nei giorni scorsi alla segreteria federale del partito, in via Bellerio, una serie di indicazioni sulle candidature alle prossime elezioni politiche di settembre. La palla dunque è passata al nazionale: gli organi federali, da questa lista, dovranno scegliere i candidati che saranno inseriti nei collegi e nelle liste di Camera e Senato nella nostra regione.

Salvini: "Oggi chiudiamo le liste"

"Oggi chiudiamo le liste": queste le parole del leader nazionale della Lega Matteo Salvini, arrivate venerdì 19 agosto.

"Penso che saranno delle belle liste, ed è riconfermata tutta la squadra della Lega di governo. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia".

I nomi proposti dalla Lega Liguria

Queste le segnalazioni delle sezioni della Lega Liguria per i candidati alle elezioni politiche nei collegi locali. Nell'elenco, riconferme e novità: tra i nomi già noti a Roma ritroviamo Francesco Bruzzone, senatore e componente commissione Territorio e Ambiente, Stefania Pucciarelli, senatrice e sottosegretario alla Difesa, Edoardo Rixi, deputato, componente Commissione Trasporti, Flavio Di Muro, deputato, componente Commissione Affari costituzionali e Commissione Giustizia, la deputata Sara Foscolo, Paolo Ripmonti, 53 anni, senatore e vice presidente Commissione Industria e commercio e Lorenzo Viviani, deputato, capogruppo in Commissione Agricoltura e pesca. Accanto a loro, anche volti noti della politica locale come Federico Bertorello, Francesca Corso, Andrea Carratù, Stefano Garassino, Franco Senarega e Davide Rossi.

L'elenco completo:

Bruzzone Francesco, 60 anni, Stella (Sv), senatore, componente Commissione Territorio e ambiente, già presidente del Consiglio regionale della Liguria, responsabile dipartimento Attività venatorie Lega Salvini Premier.

Bertorello Federico, 41 anni, Genova, capogruppo in Consiglio comunale a Genova, già presidente del Consiglio comunale, responsabile dipartimento Giustizia Lega Liguria.

Camiciottoli Matteo, 52 anni, Pontinvrea (Sv), sindaco di Pontinvrea, responsabile Enti locali Lega Liguria, responsabile dipartimento Politiche aree montane Lega Liguria.

Carratù Andrea, 49 anni, Genova, presidente del Municipio I Centro-Est nel Comune di Genova

Corso Francesca, 30 anni, Genova, assessore comunale Marketing territoriale e Politiche per i giovani a Genova.

Di Capua Carolina, 34 anni, Chiavari.

Di Muro Flavio, 35 anni, Ventimiglia, deputato, componente Commissione Affari costituzionali e Commissione Giustizia, referente provinciale della Lega a Imperia.

Foscolo Sara, 48 anni, Pietra Ligure (Sv), deputato, consigliere comunale a Pietra Ligure, responsabile dipartimento Disabilità Lega in Liguria.

Franzoia Elisabetta Eva, 47 anni, Genova, responsabile dipartimento Famiglia Lega in Liguria.

Garassino Stefano, 54 anni, Genova, vice presidente Forum Italiano Sicurezza Urbana (Fisu), già assessore comunale di Genova alla Sicurezza e allo Sviluppo economico.

Giorgi Giulia, 27 anni, Santo Stefano Magra (Sp), consigliere comunale e già vice sindaco della Spezia.

Gianmarco Medusei, 44 anni, La Spezia, presidente Consiglio regionale della Liguria, consigliere comunale alla Spezia e già assessore comunale alla Sicurezza.

Piana Alessandro, 50 anni, Pontedassio (Im), vice presidente Regione Liguria, assessore regionale all’Agricoltura, già capogruppo in Consiglio regionale, già vice sindaco di Pontedassio, responsabile dipartimento Agricoltura Lega in Liguria.

Piana Alessio, 45 anni, Genova, consigliere regionale e presidente Commissione Attività produttive in Regione Liguria, già presidente del Consiglio comunale di Genova, responsabile dipartimento Attività venatorie della Lega in Liguria, referente della Lega per Genova.

Pompei Roberta, 38 anni, La Spezia, consigliere provinciale Associazione Italiana Giovani Avvocati alla Spezia.

Porro Cristina, 50 anni, Albenga, consigliere e capogruppo in Consiglio comunale ad Albenga, segretario della sezione Lega della città.

Pucciarelli Stefania, 55 anni, Santo Stefano Magra (Sp), senatrice, sottosegretario alla Difesa, già componente commissioni Difesa e Politiche Ue, già consigliere regionale, responsabile dipartimento Difesa Lega in Liguria.

Riolfo Mabel, 53 anni, Ventimiglia, consigliere regionale, già assessore comunale di Ventimiglia ai Servizi sociali e scolastici, già consigliere dell'Ordine degli avvocati di Imperia, responsabile dipartimento Istruzione e scuola Lega in Liguria

Ripamonti Paolo, 53 anni, Laigueglia (Sv), senatore, vice presidente Commissione Industria e commercio, già assessore comunale di Savona alla Sicurezza, referente provinciale della Lega a Savona.

Rixi Edoardo, 48 anni, Genova, deputato, componente Commissione Trasporti, già sottosegretario e vice ministro al Mit, già assessore regionale allo Sviluppo economico in Liguria, responsabile dipartimento Infrastrutture e trasporti Lega Salvini Premier, segretario Lega in Liguria.

Rossi Davide, 43 anni, Genova, già consigliere e vice capogruppo in Consiglio comunale a Genova.

Segale Daniela, 53 anni, Torriglia (Ge), presidente regionale Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), già presidente Parco regionale dell’Antola.

Senarega Franco, 53 anni, Recco (Ge), consigliere delegato a Viabilità e Territorio in Città Metropolitana di Genova, consigliere comunale a Recco, già consigliere e capogruppo in Consiglio regionale.

Ventimiglia Daniele, 46 anni, Sanremo (Im), consigliere della Provincia di Imperia, consigliere e capogruppo in Consiglio comunale a Sanremo.

Viviani Lorenzo, 39 anni, La Spezia, deputato, capogruppo in Commissione Agricoltura e pesca, consigliere comunale alla Spezia, responsabile dipartimento Pesca della Lega Salvini Premier.