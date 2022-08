Politiche 2022, Alleanza Verdi e Sinistra: tutti i nomi dei candidati in Liguria

All'interno dell'alleanza del centrosinistra, alle elezioni politiche 2022, si trova l'Alleanza Verdi e Sinistra che comprende varie reti civiche, Europa Verde e Sinistra Italiana.

Ecco i nomi dei candidati al proporzionale (quelli dei collegi uninominali sono scelti dall'intera coalizione):

Senato: Simona Cosso, Roberto Amoretti, Ersilia Ferrante

Camera dei Deputati: Stefano Quaranta, Simona Simonetti, Marco Chiriaco, Valentina Logli

“Vogliamo dare forza ad un’alleanza ecologista, di sinistra, per la giustizia sociale, per i diritti civili e di libertà - sono le parole di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana - È un obiettivo alla portata, vedremo dove arriveremo, ma io sono convinto e lo vediamo già dei primi segnali, che questa proposta politica ed elettorale guadagnerà notevoli consensi. I nostri impegni? Innanzitutto un piano per arrivare entro il 2030 all’80% di produzione energia dalle rinnovabili per questo Paese, esiste la possibilità di farlo ora occorre la volontà politica. Così come un piano di interventi straordinari per contrastare l’emergenza climatica e i fenomeni estremi. E poi cancellare la precarietà con un intervento legislativo sull’esempio del governo spagnolo che ha disboscato il mercato del lavoro. Noi in Italia abbiamo oltre 40 tipologie di contratti che condannano un’intera generazione ad un’esistenza precaria e alla povertà anche quando hanno la fortuna di lavorare".