Politiche 2022, tutti i nomi dei candidati in Liguria

Le liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre sono state ufficialmente depositate: la scadenza era fissata infatti per la serata di martedì 22 agosto, e ora è dunque possibile avere un quadro completo dei candidati anche in Liguria.

Ecco dunque tutti i candidati, collegio per collegio, che si contenderanno in totale 15 posti in Parlamento, 10 alla Camera dei Deputati e 5 al Senato.

Per quanto riguarda le coalizioni, si presenteranno alle urne in Liguria:

Senato

Uninominale:

Collegio Liguria 1

Centrodestra: Gianni Berrino

Centrosinistra: Sandra Zampa

M5s: Enrico Nadasi

Azione-Italia Viva: Mary Caridi

Unione Popolare: Giacomo Marchetti

Italexit: Francesca Barbato

Collegio Liguria 2

Centrodestra: Stefania Pucciarelli

Centrosinistra: Guido Melley

M5s: Barbara Tronchi

Azione-Italia Viva: Angelo Carella

Unione Popolare: Norma Bertullacelli

Italexit: Marco Mori

Proporzionale (c'è un unico collegio):

Pd: Lorenzo Basso, Cristina Lodi, Giancarlo Furfaro

+Europa: Franco Vaira, Giovanna Basile, Giuseppe Mauro Ferrari

Alleanza Verdi e Sinistra: Simona Cosso, Roberto Amoretti, Ersilia Ferrante

Impegno Civico - Di Maio: Carlo Frumento, Stefania Recagno, Fabrizio Biale

Unione Popolare: Antonella Marras, Daniele Cinti, Veruska Fedi

FdI: Roberto Menia, Simona Ferro, Alberto Campanella

Forza Italia: Claudio Muzio, Dina Nobili, Giorgio Cozzani

Noi Moderati: Marco Scajola, Manuela Gagliardi, Umberto Calcagno

Lega: Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti

M5s: Luca Pirondini, Jessica De Muro, Antonino Barbera

Azione-Italia Viva: Raffaella Paita, Gabriele Pisani, Manuela Arata

Italexit: Marco Mori, Francesca Barbato, Ilario Chiesa

Camera dei Deputati

Uninominale:

Collegio Liguria 1

Centrodestra: Edoardo Rixi

Centrosinistra: Marina Lombardi

M5s: Giovanni Spalla

Azione-Italia Viva: Desiree Negri

Unione Popolare: Alberto Gabrielli

Italexit: Silvia Arcari

Collegio Liguria 2

Centrodestra: Ilaria Cavo

Centrosinistra: Katia Piccardo

M5s: Roberto Traversi

Azione-Italia Viva: Mauro Avvenente

Unione Popolare: Gianluca Traverso

Italexit: Fabio Montorro

Collegio Liguria 3

Centrodestra: Sandro Biasotti

Centrosinistra: Luca Pastorino

M5s: Maria Tini

Azione-Italia Viva: Davide Falteri

Unione Popolare: Laura Tonelli

Italexit: Marco Martini

Collegio Liguria 4

Centrodestra: Roberto Bagnasco

Centrosinistra; Daniele Montebello

M5s: Federica Giorgi

Azione-Italia Viva: Silvia Garibaldi

Unione Popolare: Catia Castellani

Italexit: Raffaella Spezia

Proporzionale (c'è un solo collegio):