Politiche 2022, tutti i candidati di Forza Italia in Liguria: la capolista è Rita Dalla Chiesa

Forza Italia presenta i suoi candidati: confermati nei loro collegi i parlamentari uscenti, Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco e a completare la lista arriva Rita Dalla Chiesa, volto noto della tv e figlia del compianto generale simbolo nazionale di legalità, candidata in Liguria e in Puglia (dove si parla di elezione certa per la conduttrice). Per candidarsi, Dalla Chiesa ha rinunciato a partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La campagna elettorale a basso impatto ambientale attraverso schermi led a basso consumo e vele elettriche proseguirà nelle prossime settimane con la presenza dei candidati sul territorio. “Sono davvero soddisfatto delle liste presentate alla camera e al senato, partendo dalle riconferme. Sono convinto che la presenza di Rita dalla Chiesa, giornalista encomiabile, preparata e amatissima del grande pubblico rappresenti un valore aggiunto, la sua storia privata segnata dell’omicidio del padre, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso per mano della mafia, l’ha resa combattiva e saldamente ancorata a quegli ideali di libertà che si sposano appieno con il nostro partito" dichiara il coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

Le candidature nel dettaglio:

Elezione del Senato della Repubblica nel collegio plurinominale n. 1

Nell'ordine i seguenti candidati:

1- Claudio Muzio

2- Dina Nobili

3- Giorgio Cozzani

Candidati supplenti:

1- Roberto Pesce

2- Patrizia La Marca

3- Aniello Sammarco

4- Emma Anna Degregori

Elezione della Camera dei Deputati nel collegio plurinominale n. 1

Ecco la lista di quattro candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

1- Rita Dalla Chiesa

2- Roberto Nicola Cassinelli

3- Patrizia Badino

4- Angelo Francesco Dulbecco

Candidati supplenti:

Nicola Longo

Nicoletta Prussia

Paolo Aimè

Barbara Azzarelli

Collegi uninominali

Collegio uninominale n. 4 La Spezia Camera dei Deputati:

Roberto Bagnasco