Politiche 2022, Azione-Italia Viva: tutti i candidati del 'terzo polo' in Liguria

Si propongono come 'terzo polo' di moderati, correndo da soli: è la formazione composta da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, che anche in Liguria cala le sue carte con alcuni 'big' come Raffaella Paita, deputata, da sempre riferimento ligure dei renziani, e Mauro Avvenente, attuale assessore comunale (Italia Viva a Genova ha appoggiato seppur senza simbolo il sindaco di centrodestra Bucci) e figura molto apprezzata nel ponente genovese. Paita è capolista al Senato, mentre Avvenente sfida gli avversari all'uninominale nel collegio Liguria 2, e poi è candidato anche nel proporzionale, terzo in lista.

Ecco tutti i candidati di Azione-Italia Viva alle elezioni politiche 2022, in Liguria:

Senato:

Uninominale:

Collegio Liguria 1: Mary Caridi

Collegio Liguria 2: Angelo Carella

Proporzionale: Raffaella Paita, Gabriele Pisani, Manuela Arata

Camera dei Deputati:

Uninominale:

Collegio Liguria 1: Desiree Negri

Collegio Liguria 2: Mauro Avvenente

Collegio Liguria 3: Davide Falteri

Collegio Liguria 4: Silvia Garibaldi

Proporzionale: Cosimo Maria Ferri, Desiree Negri, Mauro Avvenente, Chiara Copello