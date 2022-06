Elezioni Pieve Ligure 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Lo spoglio per conoscere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale di Pieve Ligure inzierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022. In questa pagina usciranno i risultati completi appena verranno ufficializzati.

A Pieve Ligure si sono sfidati due candidati: per il centrodestra la lista civica 'Per Pieve' con candidato sindaco Enrico Montobbio, dall'altra parte 'Pieve nel cuore' con Paola Negro.

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Genova, Chiavari, Arenzano, Ceranesi, Cicagna e Rovegno.

I candidati della lista Per Pieve

Emanuela Chellini Marco Crovetto Elisa Ferrari Francesca Galleano Federica Marchese Massimo Massone Chiara Medinelli Michela Migone Paolo Moscatelli Lorenzo Rosato

I candidati della lista Pieve nel cuore