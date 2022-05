Elezioni comunali 2022 Pieve Ligure, sfida a due tra Enrico Montobbio e Paola Negro

Il 12 giugno si chiuderà l'era di Adolfo Olcese alla guida di Pieve Ligure. Il sindaco va verso il completamento del suo terzo mandato e, per legge, non ce ne sarà un quarto. La lista civica 'Per Pieve' (centrodestra) si affida dunque al candidato sindaco Enrico Montobbio. 'Pieve nel cuore' invece schiera Paola Negro.

I candidati della lista Per Pieve

Emanuela Chellini Marco Crovetto Elisa Ferrari Francesca Galleano Federica Marchese Massimo Massone Chiara Medinelli Michela Migone Paolo Moscatelli Lorenzo Rosato

I candidati della lista Pieve nel cuore