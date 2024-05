Elezioni Europee: il Pd presenta i candidati liguri: "Superiamo il modello Toti"

Il Partito Democratico ha ufficialmente presentato, nella sede di via XX Settembre, i tre candidati liguri alle Europee, cittadini chiamati al voto tra sabato 8 e domenica 9 giugno. Sono Brando Benifei, eurodeputato e capo delegazione PD al Parlamento europeo; Donatella Alfonso, consigliera comunale a Genova; Lucia Artusi, già assessore all'Ambiente del Comune di Sanremo.

La presentazione dei candidati è stata anche l’occasione per lanciare ‘Europa Prossima’, il ciclo di incontri sul territorio organizzati dal PD Liguria e che, durante tutto il mese di maggio, coinvolgeranno e metteranno a confronto gli iscritti del Partito Democratico di ogni federazione sul territorio con le imprese, le associazioni, i sindacati, dialogando intorno a sei tavoli tematici che ricalcano i sei argomenti del Next Generation Eu: Un green deal europeo; Un'Europa pronta per l’era digitale; Un’economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promozione dello stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea. Su questi temi si produrranno dei documenti di proposta e di identità politica di profilo europeo che saranno affidati ai candidati liguri e agli eletti del Nord Ovest.

"Lavoreremo per un'Europa più giusta e solidale"

"Prende il via la campagna elettorale delle europee e, come ha sottolineato la segretaria del PD Elly Schlein, lavoreremo per un’Europa più giusta e solidale, per garantire i diritti fondamentali, la dignità del lavoro e un’economia circolare e sostenibile", dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale.

"Le elezioni dell'8 e 9 giugno - prosegue il segretario metropolitano del PD Genova Simone D'Angelo - saranno determinanti per il futuro dell'Unione Europea. Il Partito Democratico arriva pronto a questa sfida elettorale, con un programma chiaro e candidature all'altezza del compito di raccontare l'idea di Europa giusta, solidale, integrata, nella quale si riconosce tutta la famiglia del Partito Socialista Europeo. I cittadini e le cittadine dovranno decidere se il futuro europeo sarà nelle mani della destra, impegnata a sostenere un’Europa sempre più chiusa, dove le regole economiche vengono scritte prima di valutarne le ricadute sociali, oppure della sinistra, per un'Europa dei diritti, impegnata a costruire condizioni di vita dignitose per tutti i propri abitanti''.

"Il modello Toti può essere superato"

Secondo Brando Benifei "Un'affermazione forte del PD in queste Elezioni europee può anche costituire una base solida per costruire l’alternativa alla destra nella nostra Regione: il modello Toti, fatto di annunci e maxi spot per coprire anni di tagli ai servizi, alla sanità e al futuro delle nuove generazioni - sostiene - può essere finalmente superato". Donatella Alfonso aggiunge: "Sanità e lavoro, in primo luogo: l’Europa deve fare da regolatrice per il diritto a cure accessibili ed efficaci, a coordinare e unificare al rialzo le diverse legislazioni sul lavoro per salari e sicurezza. Di fronte ai sovranismi e alle ipotesi di autoritarismo, che passano anche attraverso fake news e limitazioni alla libera espressione, ci devono essere regole imprescindibili, un tema di cui vorrei occuparmi; così come della tutela dei territori, in particolare delle piccole comunità per come dare nuove prospettive di vita e di lavoro ai più giovani". Lucia Artusi conclude: "Mi candido perché sono sicura di poter portare la voce del Ponente ligure in Europa, così da poter avvicinare il nostro territorio, da sempre un po’ isolato, al vertice della vita politica. Per contribuire a rendere la Liguria sempre più inclusiva, innovativa e solidale".

Chi sono i candidati del Partito Democratico alle Europee

Brando Benifei è un Eurodeputato italiano al suo secondo mandato, Relatore del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, in quanto membro della Commissione parlamentare Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (IMCO). Nella sua attività parlamentare si è occupato anche di occupazione, affari legali e costituzionali. In precedenza, è stato anche Relatore ombra della Commissione speciale sull’Intelligenza Artificiale nell’era digitale (AIDA). Nel marzo 2024 la rivista The Parliament Magazine ha nominato Benifei come miglior Eurodeputato della legislatura, per il lavoro svolto come co-Relatore del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale

Donatella Alfonso, giornalista - si è occupata di cronaca politica locale e nazionale, cultura, società, ma anche di esteri e geopolitica per La Repubblica e altre testate - è consigliera comunale a Genova nel Gruppo Pd da giugno 2022. Scrittrice e saggista, ha pubblicato volumi su Resistenza, Anni’70, diritti delle donne e, più in generale, le trasformazioni del Novecento a Genova e nella società italiana.

Lucia Artusi, avvocato del foro di Imperia, con una profonda dedizione per la comunità imperiese. È stata per 3 anni assessore all’ambiente del Comune di Sanremo, sino al 2022 e ora è membro del Cda della più importante partecipata del comune di Sanremo al casinò di Sanremo spa. Non solo sono una professionista impegnata ma sono anche mamma di una bimba di 4 anni che mi riempie l’esistenza. La mia famiglia e la mia comunità sono il centro del mio mondo