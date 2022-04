Amministrative, Pd: "Vogliamo costruire una Genova per tutte e tutti"

"Il Partito Democratico torna a fare una campagna elettorale non come una sommatoria di singoli, ma come un collettivo organizzato, come un partito". Con queste parole il segretario del Partito Democratico di Genova, Simone D'Angelo, presenta la campagna elettorale del Pd, che sarà affiancato da Articolo Uno e Partito Socialista Italiano.

"Una campagna elettorale - prosegue D'Angelo - per mettere al centro i contenuti e una lista che non sia la sommatoria dei singoli partiti ma uno spazio politico che si mette a disposizione delle persone, a partire dalle esperienze dei movimenti, da quelli femministi a quelli ambientalisti".

"Insieme - continua D'Angelo - vogliamo costruire una Genova per tutte e tutti. Vogliamo costruirla partendo da ciò che è urgente e necessario nell'immediato, ma con lo sguardo rivolto alla città che verrà, con cinque risposte per l'oggi e tre eredità per il domani".

"Cinque risposte per l'oggi ad altrettanti temi urgenti e indispensabili per il cambiamento della nostra città: disuguaglianze, giovani e istruzione, spazio e territorio, sviluppo sostenibile, mobilità. E tre eredità per la Genova di domani: solidale e attrattiva, europea e connessa, viva e sostenibile. Porteremo - conclude D'Angelo - la campagna elettorale casa per casa, strada per strada. La sfida per una Genova di tutte e tutti parte da qui".