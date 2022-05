Comunali Genova 2022: i candidati del Partito Comunista dei Lavoratori

I genovesi sono chiamati al voto per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.. A correre per la poltrona di sindaco c'è anche Cinzia Ronzitti, sostenuta dal Partito Comunista dei Lavoratori.

Questa la presentazione pubblicata sul sito ufficiale del partito: "Cinzia Ronzitti è nata il 30 dicembre 1962 in una famiglia operaia che le trasmette gli ideali comunisti. Diplomata nel 1978 come corrispondente e interprete di lingue francese ed inglese, dopo alcuni lavori, entra nel 1984 nel commercio come addetta alle vendite per la Rinascente, dove inizia un percorso in Cgil, che la porta negli ultimi anni ad aderire all’area di minoranza, in contrasto alla linea Camusso-Landini. Ha seguito e tutt’ora segue il tavolo delle trattative della vertenza ancora aperta per la chiusura di Rinascente. È nel 2008 l’iscrizione al Partito Comunista dei Lavoratori. Da subito fervente militante e attualmente anche coordinatrice della Sezione genovese. Attiva sul fronte antifascista, ha portato avanti una serrata opposizione ad ogni spazio concesso alle organizzazioni di estrema destra, fasciste, naziste e reazionarie. Naturalmente vicina alle lotte degli operai, ha sempre cercato di contrastare chiusure e licenziamenti, come Piaggio e Ilva. Già candidata nel 2017, si è distinta per aver portato nel dibattito politico della campagna elettorale temi purtroppo poco dibattuti, dalla crisi economica tutt’altro che superata, alla situazione critica che stanno attraversando migliaia di lavoratori. Ad oggi, nel partito fornisce un contributo fondamentale nella commissione donne ed altre oppressioni di genere".

Candidati Partito Comunista dei Lavoratori in consiglio comunale

La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale del Partito Comunista dei Lavorati, Cinzia Ronzitti candidata sindaco.