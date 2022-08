Politiche 2022, Pastorino: "Schede poco chiare, lancio un appello per cambiarle"

Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco, deputato e candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale U3 in Liguria lancia un appello in vista delle elezioni del 25 settembre, puntando il dito sulla scarsa chiarezza delle schede.

"Lancio un appello al Viminale affinché vengano riviste le schede su cui votare, che risultano poco chiare -dichiara - l'elettore si trova di fronte a un 'lenzuolo' su cui è difficile capire chi sia il candidato al collegio uninominale di ogni coalizione".

Luca Pastorino parla poi della sfida del voto: "Importante sia dal punto di vista delle differenze di programma con il centrodestra sia da quello che traguarda un tentativo di ricomposizione di un campo politico. Insieme alle tante compagne e compagni di viaggio portero? tutta la mia esperienza maturata nel tempo come sindaco di Bogliasco e amministratore locale, ma anche come parlamentare del territorio. Come ho fatto in questi anni voglio porre l'attenzione su temi che ritengo prioritari quali quello di una fiscalita? equa e in grado di agevolare coloro che stanno peggio di altri. Penso alle difficolta? attuali di famiglie e imprese a seguito dell'aumento indiscriminato dei costi della vita, dell'energia, e di quello della tutela e dello sviluppo del lavoro, che va 'abbracciato' tutto, in ogni sua forma".