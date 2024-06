Regionali Liguria, Orlando (Pd): "Dopo i ballottaggi subito cantiere comune per il programma"

Dalle ultime europee in Liguria è arrivato un segnale, con una vittoria del Pd in provincia di Genova e La Spezia, e ancora nelle città di Savona, La Spezia e soprattutto Genova (dove i progressisti sommati hanno totalizzato il 52% e i dem hanno staccato di 10 punti FdI). Mentre nel Comune di Imperia per qualche decina di voti è arrivato dietro a FdI e anche a livello regionale è secondo ma con uno scarto di neanche 0,50 punti percentuali.

Dopo questi risultati è arrivato l'appello dell'ex ministro Pd Andrea Orlando, spezzino, uno dei nomi in pole position da tempo per un'eventuale candidatura alle prossime regionali: per il dem, dopo i ballottaggi, occorre istituire subito un cantiere comune con i progressisti per il programma delle prossime elezioni regionali e insistere sulle dimissioni del presidente Toti, a oggi agli arresti domiciliari per effetto della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Orlando: "Lavoreremo per sbloccare la situazione in Liguria"

"Va impedito che FdI, il vero arbitro della partita Toti - ha detto Orlando in un'intervista a Repubblica - si faccia il proprio calcolo politico nazionale sulla pelle dei liguri. Meloni vuole evitare l`eventualità di una tornata nazionale troppo sfavorevole magari con insieme le elezioni regionali in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, e gestisce il caso ligure di conseguenza. A discapito degli interessi della Liguria, dall'attuazione del Pnrr al disastro della sanità".

E dunque "lavoreremo con tutte le forze disponibili ad agire per sbloccare la situazione politica e poi discutere delle priorità programmatiche verificando se ci sono proposte comuni, un programma da costruire e far crescere nell'iniziativa comune rivolta alla società". Mentre Orlando sul fronte politico vede già una convergenza naturale tra l'opposizione in Regione (Azione compresa), la sfida per l'ex ministro sarà coinvolgere anche altre forze, non solo quelle politiche, per cambiare passo in Liguria.

Bucci: "Qualcosa da mettere a posto c'è, ma Pd non canti vittoria"