Elezioni comunali 2022, i candidati Liberal Socialisti-Nuovo Psi

Si presenta per la prima volta alle elezioni a Genova il partito dei Liberal Socialisti-Nuovo Psi, all?interno della coalizione che sostiene il sindaco Marco Bucci per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Dichiara Marco Bucci: "Sono molto contento che un?altra componente si sia affiancata alla coalizione che sostiene la mia rielezione a sindaco. Il mio benvenuto nella squadra a questa formazione, convinto che anche il loro supporto sia importante per il futuro della nostra meravigliosa città".

Spiega Marco Taliani, coordinatore politico Liberal Socialisti - Nuovo PSI: "Siamo orgogliosi di essere presenti per la prima volta a Genova a sostegno del sindaco Bucci con un impegno convinto e approfondito, per far vincere Bucci in queste elezioni. Saremo presenti con alcune proposte utili alla città".

Comunali 2022, candidati Liberal Socialisti-Nuovo Psi

I 35 candidati per il consiglio comunale del partito Liberal Socialisti-Nuovo PSI, a sostegno di Bucci: