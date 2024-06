A Ne l'affluenza alle elezioni comunali è stata del 44,07%, un dato in negativo, come in quasi tutti i comuni al voto, rispetto alle scorse elezioni, dove l'affluenza era stata del 58,43%. Lo spoglio inizierà alle 14.

Elezioni comunali Ne, i candidati sindaco:

Riccardo Cartosio (Per la Val Graveglia)

Francesca Garibaldi lista (Cambia con Ne)

Qui, appena possibile i risultati.