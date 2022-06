Municipio Medio Ponente al centrodestra, Cristina Pozzi presidente

Il centrodestra ha conquistato anche il municipio Medio Ponente con Cristina Pozzi. Niente da fare per Stefano Bernini, sostenuto dal centrosinistra. In campagna elettorale Pozzi ha indicato i quattro punti del suo progetto per Sestri, che prevede: creazione di una 'fascia di rispetto' tra la nuova Fincantieri e il quartiere; autobus elettrici e gratuiti per le zone collinari; Rivitalizzazione di via Sestri e del centro storico; decoro e sicurezza.

CANDIDATO VOTI VOTI PRESIDENTE % POZZI CRISTINA 8723 565 47,36 BERNINI STEFANO 8559 744 46,47 LEONE ANDREA 618 47 3,36 MAINARDI RICCARDO 519 53 2,82

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI PRESIDENTE 19845 18419 801 618 0 7 1409

Dettaglio liste

LISTA VOTI % PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO PSI 4124 24,24 VINCE GENOVA BUCCI SINDACO 2195 12,90 LEGA LIGURIA BUCCI SINDACO 1729 10,16 LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI 1541 9,06 FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER BUCCI SINDACO 1398 8,22 MOVIMENTO CINQUE STELLE 1306 7,68 GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO 1239 7,28 EUROPA VERDE SANSA LINEA CONDIVISA 1149 6,75 FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI SINDACO 671 3,94 GENOVA DOMANI BUCCI SINDACO 620 3,64 UNITI PER LA COSTITUZIONE CRUCIOLI SINDACO DI GENOVA 571 3,36 LA SINISTRA INSIEME 467 2,75

Dettaglio preferenze