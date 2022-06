Municipio Levante: Federico Bogliolo eletto presidente, Vince Genova davanti al Pd

"Grazie, grazie di cuore. E adesso continuiamo a lavorare per il nostro Municipio Levante. ???Abbiamo vinto". Così il neo eletto presidente del municipio Levante, Federico Bogliolo al termine dello spoglio, che ha sancito la sua vittoria sui rivali, Serena Finocchio, sostenuta dal centrosinistra, Alberto Soave per La Sinistra insieme e Marzia Sansalone di Uniti per la Costituzione.

Bogliolo, trent'anni, nato a Milano, avvocato, raccoglie così l'eredità di Francesco Carleo e scala un ulteriore gradino, passando da assessore e vice presidente a presidente. Per il consiglio municipale, la lista più votata è risultata Vince Genova, davanti anche al Partito Democratico, a differenza di quanto avvenuto per il consiglio comunale.

CANDIDATO VOTI VOTI PRESIDENTE % BOGLIOLO FEDERICO 14453 1259 59,04 FINOCCHIO SERENA 8604 1003 35,15 SANSALONE MARZIA 913 85 3,73 SOAVE ALBERTO 511 54 2,09

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI PRESIDENTE 26089 24481 953 655 0 0 2401

Presidente circoscrizionale

LISTA VOTI % VINCE GENOVA BUCCI SINDACO 5007 22,68 PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO PSI 4000 18,12 FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER BUCCI SINDACO 2674 12,11 LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI 2513 11,38 GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO 1501 6,80 LEGA LIGURIA BUCCI SINDACO 1267 5,74 EUROPA VERDE SANSA LINEA CONDIVISA 1260 5,71 FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI SINDACO 1001 4,53 MOVIMENTO CINQUE STELLE 842 3,81 UNITI PER LA COSTITUZIONE CRUCIOLI SINDACO DI GENOVA 825 3,74 GENOVA DOMANI BUCCI SINDACO 734 3,32 LA SINISTRA INSIEME 456 2,07

Consiglio circoscrizionale