Elezioni 2022, tutte le liste e i candidati nei nove Municipi

Domenica 12 giugno 2022 si vota per le elezioni amministrative in circa mille comuni italiani, in Liguria cittadini chiamati alle urne a Genova sia per le elezioni comunali (a questo link tutti i nomi di tutti i candidati a sindaco e in consiglio comunale) che per il rinnovo dei nove consigli municipali: Centro Est, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente, Medio Levante e Levante.

La scheda sarà di colore rosa, come per le elezioni comunali è ammesso il voto disgiunto (è cioè possibile votare per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle che lo sostengono). Se l’elettore esprime due preferenze, queste devono essere date a candidati di sesso diverso: in caso contrario, la seconda preferenza viene annullata.

Nelle prossime pagine tutti i candidati nei nove municipi.