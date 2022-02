Elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle frena su Dello Strologo

Il percorso della coalizione di centrosinistra per trovare il proprio canidado sindaco in vista delle prossime elezioni comunali è ancora in salita. Il nome che più è circolato nelle ultime settimane è quello dell'avvocato genovese Ariel Dello Strologo, presidente della comunità ebraica genovese ed ex presidente del Porto Antico di Genova e della Fiera Internazionale.

Un profilo che sembrava mettere d'accordo i diversi partiti della coalizione ma che, nelle ultime ore, ha avuto una brusca frenata. Infatti, fino ad oggi, nessun partito dell'asse di centrosinistra si era ancora espresso apertamente sulla candidatura dell'avvocato genovese, è stato il Movimento 5 Stelle a rompere il silenzio.

In una nota, i portavoce del partito pentastellato, hanno espresso la loro chiara posizione sulla candidatura di Ariel Dello Strologo, ancora non formalizzata da nessuna partito:

"ll Movimento 5 Stelle Genova si vede costretto a interrompere il silenzio che per correttezza ha tenuto fino ad oggi, volto al raggiungimento della migliore soluzione possibile per la città di Genova in vista delle prossime elezioni amministrative, per chiarire alcuni punti fondamentali".

Le dichiarazioni rese dal Movimento 5 Stelle sembrano mettere l'accento sulla mancanza di un accordo sul programma politico che dovrà presentare l'eventuale candidato sindaco:

"Il Movimento 5 Stelle sosterrà soltanto un candidato che prenda posizioni nette rispetto alle battaglie che conduciamo sui nostri territori. Un esempio su tutti è quello riguardante il necessario dislocamento dei depositi chimici da Multedo, che però non può avere tra le possibili soluzioni quella di Ponte Somalia o qualsiasi altra area adiacente alle abitazioni".

Il Movimento 5 Stelle, in colcusione, ha affermato:

"Pretendiamo pertanto posizioni chiare e inequivocabili, condizione essenziale per la prosecuzione del dialogo intrapreso riguardo la scelta del futuro candidato sindaco".

Queste dichirazioni manifestano frizioni anche nello schiaramento di centrosinistra, quello che dovrebbe esprimere il candidato che, nella corsa a palazzo Tursi, dovrà competere con il sindaco uscente Marco Bucci.

Anche la coalizione di centrodestra negli ultimi giorni ha vissuto delle tensioni, infatti le trattative per l'elezione del nuovo Capo dello Stato hanno provocato una spaccatura tra la Lega e il presidente Giovanni Toti.

Lo scontro politico però non dovrebbe avere effetti sul sostegno alla canidatura di Marco Bucci. Infatti, la Lega, in una nota stampa ha fatto sapere che l'attuale sindaco avrà il pieno appoggio del Carroccio nelle prossime elezioni comunali.