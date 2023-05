Elezioni Montoggio 2023, i risultati

Alle ore 15 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono le urne per le elezioni comunali 2023 anche a Montoggio. In questa pagina saranno aggiornati in tempo reale i dati dello spoglio e i risultati definitivi fino all'elezione del nuovo sindaco. Alle ore 23 di domenica 14 maggio 2023 (ultimo dato disponibile) l'affluenza si era attestata al 43,52%. Elezioni anche a Sestri Levante e Camogli.

Elezioni Montoggio 2023, chi sono i candidati

Tre i candidati sindaco in corsa a Montoggio, due donne e un uomo: Sabrina Ogemini, nata a Genova il 16 agosto 1968, sostenuta dalla lista civica Montoggio anch'io (qui tutti i candidati); Faustino Mauro Fantoni, nato a Genova il 3 marzo 1942, sostenuto dalla lista Montoggio insieme (qui tutti i candidati); Ada D'Onofrio, nata a Sparanise (Ce) il 16 luglio 1956, con la lista civica Ada D'Onofrio sindaco Progetto comune Montoggio (qui tutti i candidati).

Candidati lista civica Montoggio anch'io

Fabio Medica, nato a Genova il 19/02/1984

Altea Dorè, Genova il 01/04/2002

Andrea Vannucci, Genova il 06/07/1995

Roberto Riva, Genova il 22/06/1962

Agostino Armanino, Genova il 18/01/1956

Barbara Rosaria Gattuso, Genova il 12/10/1957

Valentino Saba, Arbus (Ca) il 02/05/1968

Ivan Cavalera, Genova il 08/11/1975

Barbara Gargiulo, Genova il 14/10/1974.

Candidati lista Montoggio insieme

Silvano Alberti, Genova il 06/11/1957

Bruno Aporti, Genova il 16/12/1967

Silvana Balbi, Ronco Scrivia (Ge) il 16/07/1950

Antonello Barbieri, Genova il 14/01/1960

Matteo Canova, Genova il 27/09/1988

Stefano Carcangiu, Villanova Tulo (Nu) il 03/02/1974

Davide Dispenza, Genova il 08/01/1981

Luca Medica, Genova il 27/08/1976

Francesca Miele, Caserta (Ce) il 05/06/1979.

Candidati lista civica Ada D'Onofrio sindaco Progetto comune Montoggio