Elezioni Montebruno 2024: la candidata sindaco è Caterina Barbieri

Una sola candidata per Montebruno, il comune di appena 207 abitanti al voto alle elezioni comunali che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Le urne saranno aperte, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà alle 23 di domenica. Contemporaneamente si voterà per le elezioni europee. Per votare occorre la scheda elettorale e un documento di identità valido.

Caterina Barbieri, candidata della lista 'VoliAmo in alto a Montebruno' è pronta a raccogliere il testimone di Mirko Bardini.

I nomi dei candidati in consiglio comunale