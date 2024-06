A Moconesi l'affluenza alle elezioni comunali è stata del 53,99%, un dato in negativo, come in quasi tutti i comuni al voto, rispetto alle scorse elezioni, dove l'affluenza era stata del 63,29%. Lo spoglio inizierà alle 14.

Elezioni comunali Mignanego, i candidati sindaco:

Giovanni Dondero (Insieme per Moconesi)

Elio Ugolini (Con noi per Moconesi in Azione).

Qui, appena possibile i risultati.