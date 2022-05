Speranza a Genova: "Candidati no vax? Il risultato vero è che il 91,5% degli italiani sopra i 12 anni è vaccinato"

Visita genovese per Roberto Speranza, ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, nell'ambito di un evento a sostegno della candidatura a sindaco di Ariel Delllo Strologo.

In merito alla presenza di candidati no vax in varie liste, Speranza ha osservato: "Il sondaggio vero sugli italiani è stato già fatto: il 91,5% delle persone sopra i 12 anni si è vaccinato. È uno dei dati più alti a livello mondiale ed europeo ed è grazie a quei numeri che oggi l'Italia sta meglio. Oggi possiamo permetterci regole molto limitate rispetto al passato, abbiamo evitato restrizioni grazie a questi numeri straordinari. Per cui dobbiamo continuare questa campagna con energia".

Per quanto riguarda le amministrative di Genova, "penso che la partita sia molto aperta - ha detto il ministro - e sono felicissimo di essere qui. Proviamo ad aprire una pagina nuova per questa città". Speranza così replica al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che in mattinata aveva detto che il ministro si sarebbe potuto evitare il viaggio, dando per scontata la vittoria di Marco Bucci. "Dello Strologo è stato molto bravo perché è riuscito a mettere insieme un campo molto largo, va valorizzato questo sforzo che porta tante comunità a stare sotto lo stesso progetto per il rilancio della città. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un'alternativa alla destra, a chi in Europa sta con Le Pen e Orban. La nostra è una coalizione larga che ha un sistema di valori del tutto diversi".

L'appello per la quarta dose ai fragili

Sempre a margine dell'evento genovese, Speranza ha fatto un appello alle categorie più fragili tra cui le persone sopra gli 80 anni e immunocompromesse "perché facciano il secondo richiamo, la quarts dose. Abbiamo ancora decessi prevalentemente di persone sopra gli 80 anni, un secondo booster può evitarlo. Il mio appelllo è a intensificare questa campagna che è molto rilevante".