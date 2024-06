Elezioni Mezzanego 2024: affluenza e risultati, Repetto verso il quarto mandato

Alle ore 14 di lunedì 10 giugno 2024 inizia lo spoglio dei voti per le elezioni Comunali di Mezzanego. Appena disponibili qui saranno pubblicati i risultati ufficiali con il sindaco eletto. Danilo Repetto sindaco in pectore in quanto unico candidato con la lista tradizione e innovazione, superata infatti l'affluenza del 40%. Il dato definitivo è del 67,29% contro il 66,18% della tornata precedente. Per l'elezione servirà anche la maggioranza dei voti validi, un dato che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sembra scontato. Danilo Repetto è sindaco di Mezzanego dal 2009.

Candidati lista Danilo Repetto sindaco tradizione e Innovazione per Mezzanego

I candidati della lista:

Barbara Andreani

Fabrizio Boggiano

Franco Boggiano

Annalisa Cafferata

Franco Federici

Diego Ginocchio

Simone Melis

Marcello Perona

Sergio Rebori

Marco Rossi

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp