Politiche 2022: al Porto Antico arriva Giorgia Meloni

Continuano i comizi dei big nazionali anche a Genova per il rush finale delle elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre 2022.

Mercoledì 14 settembre toccherà a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che sta attraversando l'Italia nel suo tour elettorale. Dalle ore 18 sarà sul palco allestito in piazzale Mandraccio al Porto Antico, stessa zona scelta in occasione della volata finale per le ultime elezioni amministrative quando Meloni aveva parlato in sostegno alla candidatura di Marco Bucci da Piazza delle Feste, dove il comizio verrebbe spostato questa volta solo in caso di pioggia.

I candidati di Fratelli d'Italia in Liguria

Per quello che riguarda il collegio plurinominale alla Camera dei Deputati sono candidati con il seguente ordine: Matteo Rosso (commissario regionale di Fratelli d’Italia), Maria Grazia Frijia, (vicesindaco di La Spezia), Claudio Cavallo (sindaco di Stellanello e coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Savona) e Costanza Bianchini (responsabile con delega al turismo balneare e concessioni demaniali del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, di Sarzana).

Al collegio plurinominale al Senato della Repubblica sono invece candidati con il seguente ordine: Roberto Menia (deputato di Fratelli d’Italia), Simona Ferro (assessore regionale) e Alberto Campanella (avvocato già capogruppo al Comune di Genova).

Sarà invece l’assessore di Regione Liguria Gianni Berrino il candidato al collegio uninominale 1 (ponente) per il Senato della Repubblica.