Comunali, il candidato Mattia Crucioli strizza l'occhio ai 'no green pass'

Dopo la conferma da parte della Lega del sostegno a Marco Bucci per le prossime elezioni amministrative, nonostante le tensioni in Regione, e in attesa dell'investitura ufficiale di Ariel Dello Strologo come candidato del centrosinistra e del movimento 5 stelle, è arrivata un'altra candidatura.

Si tratta di quella di Mattia Crucioli, che, venerdì 4 febbraio 2022, ha riunito la stampa per presentare la sua idea di città in vista della chiamata alle urne. "Le forze che si oppongono a Draghi annunceranno di partecipare insieme, per la prima volta, ad una competizione elettorale. Nella palude in cui la democrazia muore, noi ci impegnamo", aveva annunciato alla vigilia della conferenza stampa Crucioli.

Il senatore è appoggiato dall'Alternativa (il movimento nato dall'ultima diaspora pentastellata e di cui lo stesso Crucioli fa parte a Palazzo Madama), Italexit, Riconquistare l'Italia e Ancora Italia per la sovranità democratica. "Ci presentiamo per salvare la rappresentanza e il rapporto cittadino-istituzioni - spiega Crucioli - a noi interessano poco accordi e giochetti e, se non dovessimo essere premiati, vedremo i programmi degli altri per decidere se lasciare liberi gli elettori o se ci sono convergenze. Dal punto di vista ideologico, Bucci e Dello Strologo per noi pari sono".

Per contro, porta aperta a tutti coloro che si riconoscono in un modello contrario a quello sociale ed economico del governo Draghi, ma non a Fratelli d'Italia, "che non è nella coalizione di governo, ma avrebbe votato Draghi presidente della Repubblica". Soprattutto, conclude il senatore, porta aperta "ai tanti cittadini genovesi che si riconoscono nel movimento 'Libera piazza', che ogni sabato manifesta contro l'obbligo vaccinale e di green pass".