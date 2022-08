Liguria Fest al porto antico, ci sarà anche Matteo Salvini

Domenica 11 settembre il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà a Genova. Appuntamento al porto antico, in piazza delle feste, in occasione di Liguria Fest. Il programma prevede il comizio finale alle 20, ma Salvini è atteso già a partire dalle 17.

Ma sono numerosi gli appuntamenti già in calendario per la Lega in vista delle elezioni del 25 settembre: mercoledì 31 agosto alle ore 20 festa della Lega presso i bagni Marina sul lungomare di Recco; venerdì 2 settembre invece, alle ore 10.30, è prevista l'inaugurazione della sede provinciale in via XXV Aprile a Genova.

Per quanto riguarda gli altri leader politici, ancora non si conoscono le date precise del loro passaggio sotto la lanterna, ma è probabile che tra questi non rinuncino a una tappa in Liguria Giorgia Meloni ed Enrico Letta, oltre a Giuseppe Conte.