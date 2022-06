Elezioni comunali: Marco Bucci proclamato sindaco

Almeno un dato è ufficiale: Marco Bucci è stato proclamato sindaco del comune di Genova dalla commissione elettorale.

La conferma è arrivato dal magistrato Domenico Pellegrini, al termine della terza giornata di verifica delle schede elettorali dopo le segnalazioni di errori e mancanze nella compilazione dei verbali nei seggi.

Le denunce di irregolarità sono arrivate sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, rimbalzate sulle pagine social dei partiti politici dopo aver fatto capolino in tribunale. Al termine dei controlli di ieri, giovedì 16 giugno, il primo colpo di scena: tolto all'Udc l'unico seggio conquistato che è stato assegnato a Forza Italia, che raggiunge così quota due. Errori anche nei voti per i nove municipi cittadini, per i quali sono ancora in corso le verifiche.

Il presidente della commissione, il magistrato Pellegrini, ha confermato una delle voci che stanno circolando in queste ore: all'origine dei problemi ci sarebbe l'inesperienza di molti presidenti di seggio "chiamati all'ultimo momento" per la rinuncia di quelli incaricati.

Anche il sistema "retrò" non aiuta: "Almeno i verbali potrebbero essere compilati e spediti in modo elettronico - ha spiegato - per non parlare del voto elettronico, che in Italia sembra fantascienza ma si usa in tutti gli Stati più evoluti".