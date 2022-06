Elezioni comunali 2022, come hanno votato i genovesi: la mappa

Un'ondata "blu": basta dare un'occhiata alla mappa del voto nelle varie sezioni - disponibile sul sito del Comune di Genova - per rendersi conto della portata della vittoria del sindaco Marco Bucci, riconfermato al primo turno.

Per quanto riguarda le comunali, la coalizione progressista, guidata da Ariel Dello Strologo, regge nell'estremo ponente (ma non nell'entroterra) e in alcune sezioni di Pra' e Palmaro, in una quindicina di sezioni del medio ponente, poi in Valpolcevera in alcune sezioni di Rivarolo, Begato e Teglia, in alcune di San Teodoro e San Bartolomeo, per poi fare l'"en plein" nel centro storico: non basta però per il municipio Centro Est, che va al centrodestra.

A San Fruttuoso i progressisti vincono solo in una sezione, idem per Sturla e la Media Val Bisagno.

Questa invece la mappa del voto delle ultime elezioni in ordine cronologico, le regionali del 2020 che segnarono la riconferma di Giovanni Toti (in blu) contro la coalizione guidata da Ferruccio Sansa (in rosso):

Per completare il quadro e capire come si sono modificati gli equilibri nel tempo, ecco la mappa dei risultati delle elezioni europee del 2019, quando la sfida era maggiormente incentrata sui partiti, con Pd e Lega a contendersi la città e la presenza ancora impattante del M5s: