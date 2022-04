Insulti sul manifesto di Bucci e atti vandalici al point di Vince Genova

"E vai a lavorare", con un'A maiuscola dentro un cerchio (che richiama ai movimenti anarchici), e un insulto sulla fronte. Questo è quanto capitato a un manifesto elettorale, che sostiene la candidatura del sindaco uscente Marco Bucci.

Dopo i casi che hanno visto al centro degli attacchi il sindaco Marco Bucci, Paola Bordilli e alcuni candidati del centrodestra, questa mattina (18 aprile 2022) il manifesto della candidatura di Marco Bucci al capolinea del 270 a Certosa è stato imbrattato con scritte e insulti, mentre al point di Vince Genova in Galleria Mazzini, che verrà inaugurato martedì, è stato divelto il cartellone con il logo (montato sabato dai volontari).

"Manifesti strappati e insulti, sembra quasi una strategia della tensione per intimidire i candidati della coalizione che sostiene Bucci - dichiara il coordinatore di Vince Genova, Carmelo Cassibba -. Gesti violenti, nel linguaggio e negli atti, ci auguriamo che questi fenomeni ai quali stiamo assistendo da giorni, possano esaurirsi con le registrazioni effettuate e che non diventino una consuetudine per questa campagna elettorale".