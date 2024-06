Elezioni Lumarzo 2024, risultati e affluenza

Alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024 è cominciato lo scrutinio delle schede per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, mentre quello per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale inizierà alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno 2024.

Alla chiusura dei seggi a Lumarzo risulta avere votato il 38,97% (54,73% il dato provinciale) per le amministrative e il 40,12% per le europee. Qui, non appena disponibili, i risultati delle elezioni a Lumarzo.

Notizia in aggiornamento

Il sindaco uscente Daniele Nicchia, per motivi di lavoro, ha deciso di non ricandidarsi alla massima carica, ma sono come consigliere. La lista torna dunque a puntare su Guido Guelfo, sindaco per tre mandati (2004-2019). La lista Rinascita Fontanabuona invece sostiene come candidato sindaco Tomas Olcese.

Candidati lista Rinascita Fontanabuona (sindaco Tomas Olcese)

Cristian Olcese

Roberta Bernero

Hector Cortese

Giovanni Sebastiano Fornaciari

Berline Exantus

Carlo Guainazzo

Martina Celli

Candidati lista Con Guido Guelfo (Per Lumarzo (sindaco Guido Guelfo)