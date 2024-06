Europee, il jingle di Cristina Lodi generato dall'AI è già un successo

Tra gli spot più fantasiosi dei candidati alle Europee di sabato e domenica, una menzione d'onore non può che andare a quello di Cristina Lodi, la consigliera comunale di Genova, candidata al parlamento europeo con Azione, che, aiutata dall'intelligenza artificiale, ha sfornato un jingle che, comunque andrà la sua corsa a Bruxelles, è destinato a diventare un successo, altro che i balletti del leghista Angelo Ciocca.

"Vota anche tu Cristina Lodi per un'Europa da 110 e Lodi", è il ritornello della canzone che inizia così: "Cristina Lodi con la passione nel cuore, lavora per l'Europa con tutto il suo amore". Il video della performance è disponibile sulla pagina Instagram della candidata, accompagnato da una carrellata di video della sua campagna elettorale in occasione di eventi pubblici, spesso ritratta insieme al leader di Azione Carlo Calenda.

Lo spot ha già attirato l'interesse dei media. La scelta di utilizzare un jingle creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale è un segno dei tempi, dimostrando come la politica possa adattarsi e sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.



"Siamo all’ultima settimana e le mie tappe sono ancora tante, ma sulle note di questa nuovissima canzone vorrei donarvi alcuni dei momenti più belli e simpatici di questi mesi di mio percorso", ha scritto Cristina Lodi sulla sua pagina.

In definitiva, che vinca o meno alle elezioni, il jingle di Cristina Lodi è già diventato un successo.