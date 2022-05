Dalle elezioni al calcetto: i candidati di Bucci si sfidano in un torneo

Non correranno 'virtualmente' solo per accaparrarsi un posto in consiglio comunale, ma anche su un campo di calcio per conquistare l'ambito titolo di miglior lista di centrodestra e alzare la 'ChampionZena'.

La coalizione che sostiene la candidatura di Marco Bucci a sindaco di Genova, infatti, ha lanciato una curiosa manifestazione che si svolgerà il prossimo 3 giugno, un venerdì in cui i candidati delle liste e dei partiti si sfideranno in un torneo di calcetto 'tutto in una notte'. Non sarà la mitica 'maratona di Mentana', ma sicuramente si dovrà sudare e soffrire per arrivare in fondo. Maglietta, pantaloncini e forse anche i parastinchi per 'assorbire' i colpi che questa volta potrebbero arrivare, davvero, dal 'fuoco amico', maggiori dettagli sull'iniziativa, comunque, verranno rivelati nelle prossime settimane.

A darsi battaglia, presso i campi sportivi dei bagni Estoril, saranno otto liste, con i candidati a battagliare sul rettangolo verde: Udc, Genova Domani, Forza Italia, Lega, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Toti per Bucci e Gente d'Italia.