Elezioni 2022: i candidati del Movimento 3V, a sostegno di Martino Manzano Olivieri

Prosegue la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni, tra i candidati sindaco a Genova c'è anche Martino Manzano Olivieri, sostenuto dal Movimento 3V, nato nel 2019 e diventato un punto di riferimento nel panorama 'no-vax', si autodefinisce: "L’unico partito politico che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano". Nel manifesto del partito c'è anche "l'abrogazione totale di obblighi vaccinali e passaporto sanitario. Diritto all’autodeterminazione e all’inviolabilità del corpo".

Il candidato sindaco, Martino Manzano Olivieri, ha 38 anni, è nato in Messico da madre genovese e padre messicano e ha di un bimbo di 6 anni. Qualificato come cuoco presso l’istituto alberghiero 'N. Bergese', ha sempre lavorato nell’ambito della ristorazione. Di seguito la lista dei candidati per il consiglio comunale genovese, si vota il prossimo 12 giugno.

Lista candidati Movimento 3V elezioni comunali 2022