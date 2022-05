Elezioni comunali 2022: i candidati di 'Gente d'Italia per Genova'

Il prossimo 12 giugno i genovesi sono chiamati al voto per le elezioni amministrative 2022. Tra le liste a sostegno del sindaco uscente Marco Bucci c'è anche 'Gente d'Italia per Genova'. Il capolista è Elio Ugolini.

Il partito, nato a Genova, sul proprio sito ufficiale, si autodefinisce così: "Proponiamo una visione 'sopra le parti' della società italiana. Ritenendo superate certe definizioni di appartenenza ideologica, quali 'destra' e 'sinistra', si preferisce sottolineare una posizione di centralità nel panorama delle forze politiche italiane ed europee, ancora meglio ci si colloca in un 'nuovo centro', un ideale punto di equilibrio focalizzato sulla massima attenzione per le persone: nessuno viene lasciato indietro".?

"Non per casualità - scrive ancora il partito sul proprio sito ufficiale - nasce nella città di Genova, città portuale dove il mondo dei trasporti è determinante per la vita stessa della Regione Liguria, ma che al tempo stesso soffre per le ormai universalmente note inadeguatezze delle infrastrutture viarie.

Gente d'Italia, i candidati in consiglio comunale

Ecco l'elenco completo dei candidati di 'Gente d'Italia', il partito fa parte della coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco uscente Marco Bucci.