Elezioni comunali 2022, i candidati della Lista Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa

AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA LISTA EUROPA VERDE CON SANSA – LINEA CONDIVISA

PRESENTATI I 40 CANDIDATI PER LA CORSA A PALAZZO TURSI A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO ARIEL DELLO STROLOGO



Ha preso il via sabato 30 aprile 2022 la campagna elettorale dei 40 candidati e candidate della Lista Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa, a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Insieme ai candidati, hanno partecipato all'evento, organizzato al teatro La Claque, i referenti politici che hanno dato vita alla lista: Ferruccio Sansa e Selena Candia per la Lista Sansa, Gianni Pastorino e Rossella D'Acqui per Linea Condivisa, Simona Simonetti e Luca Amato per Europa Verde.

"Dalla varietà all’inclusività: è il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, con la coalizione e con le liste. Questa lista mi rende orgoglioso e ottimista, candidati di ogni età, provenienza di nascita e di quartieri, esperienze professionali e di vita variegate - commenta il candidato sindaco Ariel Dello Strologo -. Genova è una città che può definirsi multietnica e multiculturale. Ma è ancora troppo poco inclusiva. L’obiettivo fondamentale che ha unito le diverse anime della coalizione, l’idea di combattere le diseguaglianze, si raggiunge ricompattando la comunità, le persone".

"Siamo una lista che mette a disposizione della città un patrimonio comune formato dalle differenze portate da ciascun candidato. C'è un ingegnere esperto di energia, un avvocato di strada, ragazzi dei Fridays for Future, capi scout, educatori, una mamma che combatte per i diritti dei bambini disabili, insegnanti, esperti di transizione verde, informatici, una broker assicurativa e tante altre storie e professionalità - spiega Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima Lista in Consiglio Regionale -. Tutti insieme avremo la grande responsabilità di rendere di nuovo credibile l'esperienza della politica. E lo faremo attraverso passione e competenza".

"La cura del nostro territorio e delle persone che lo abitano sarà la base di ogni scelta politica della nostra lista per Genova. Dobbiamo portare dentro il consiglio comunale e i consigli municipali temi come la lotta alle diseguaglianze, la mobilità sostenibile, la fuga dei giovani, la cura degli spazi urbani, le periferie, la cultura, la parità di genere, l’economia circolare, i diritti civili, il precariato - aggiunge la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia -. I candidati e le candidate della lista vogliono essere protagonisti di una Genova diversa: una Genova migliore di quella in cui ci stanno costringendo a vivere, dove la qualità della vita non è una fortuna di pochi, ma un diritto di tutti".

"È una bella lista, ricca di competenze e tanto territorio. Una lista fatta da chi ha un’idea alta di tutela dell’ambiente, del lavoro e dello sviluppo sostenibile, nel rispetto della compatibilità con territori e delle donne e degli uomini che ci vivono - osserva il consigliere regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino -. Ci piace l’idea di essere uniti e ci piace la definizione di lista rosso-verde, l’idea di poter comunicare finalmente un pensiero che guarda all’ambiente e al lavoro, alla tutela del territorio e alla salute pubblica, sostenendo le migliore esperienze della sinistra e dell’ambientalismo italiano".

Al capogruppo regionale di Linea Condivisa, la presidente del partito, Rossella D'Acqui aggiunge: "Una lista che mi piace perché ci sono tante donne ma, soprattutto, donne con competenze. La parità di genere è un tema che ci sta a cuore, lo dimostra oggi la presenza dei sei referenti di coalizione: tre uomini e tre donne. Siamo stati attenti a costruire una lista composta da persone qualificate".

"Genova deve affrontare la crisi energetica incentivando concretamente e rapidamente il passaggio alle rinnovabili. Le rinnovabili sono economicamente più convenienti e indipendenti dalle crisi geopolitica in corso - sottolineano i co-portavoce di Europa Verde Liguria, Simona Simonetti e Luca Amato -. La Liguria è l'ultima regione per percentuale di rinnovabili, una dipendenza dalle fossili che paghiamo ogni giorno in bolletta. Genova può essere protagonista nell'affrontare la crisi energetica con la riqualificazione degli edifici pubblici, l'incentivazione delle comunità energetiche, il pieno sostegno alle ricerca delle nuove tecnologie".

I candidati della Lista Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa