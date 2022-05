Elezioni 2022, i candidati della lista Uniti per la Costituzione Crucioli sindaco

Prosegue la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni, tra i candidati sindaco a Genova c'è il senatore Mattia Crucioli con la lista Uniti per la Costituzione, sostenuta da Alternativa, Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e l'appoggio esterno del Partito Comunista di Marco Rizzo.

Il capolista sarà Gianmarco Veruggio, ricercatore del Cnr, tra i fondatori della scuola di robotica. La più giovane candidata in lista è invece una cameriera precaria di 20 anni, Francesca Gropplero, c'è anche il 22enne Leonardo Sinigaglia, studente universitario e già portavoce di Libera Piazza Genova, il movimento che ogni sabato protesta contro l'introduzione del green pass e l'obbligo vaccinale. Su 40 aspiranti consiglieri in lista 16 sono stati scelti in piazza con il metodo dei caucus, termine con cui negli Stati Uniti e in alcuni paesi del Commonwealth si indicano le assemblee in cui vengono prese decisioni o scelti i candidati per le cariche politiche, anche per le elezioni presidenziali. Il primo sabato di selezione a Genova ha coinvolto circa 300 persone. Sono 22 le donne e 18 gli uomini.

Uniti per la Costituzione Crucioli sindaco, i candidati per il consiglio comunale