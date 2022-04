Elezioni, Crucioli presenta i candidati presidenti dei Municipi: "Professionalità e impegno sociale"

Dopo aver presentato i candidati in corsa per il consiglio comuanale la lista 'Uniti per la Costituzione' che candida al ruolo di primo cittadino il senatore Mattia Crucioli ha svelato anche i nomi e i profili dei propri candidati alla presidenza nei nove Municipi di Genova, nel corso di una conferenza stampa al Porto Antico. La lista è appoggiata dall'Alternativa, Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e Partito comunista.

"Nove persone caratterizzate da professionalità e impegno sociale - ha spiegato il candidato sindaco Crucioli - che sono molto conosciute nei territori. Insieme al nostro capolista in Comune, lo scienziato Gianmarco Veruggio che è stato membro del Cnr e ha fondato la scuola di robotica a Genova, sono la nostra risposta a chi ci indica come terrapiattisti o come lista con pulsioni antiscientifiche. Sì, siamo contro il green pass e gli obblighi vaccinali, ma queste sono cose diverse. Proprio perché crediamo nella scienza ci facciamo delle domande che, invece, la politica nazionale e il mainstream fanno finta di non porsi. Affermiamo con forza l'idea che competenza e scienza non debbano essere qualcosa di strumentalizzabile dalla politica come avvenuto con il green pass, diventato strumento di controllo e non di tutela sanitaria".

Parte della scelta dei candidati è stata effettuata attraversa il metodo dei caucus prendendo come esempio le assemblee in cui vengono prese decisioni o scelti i candidati per le cariche politiche, anche per le elezioni presidenziali, negli Stati Uniti e in alcuni paesi del Commonwealth: "Delle primarie di piazza - le ha definite Crucioli - che hanno consentito in poco tempo di formare le liste. Nei dieci appuntamenti abbiamo portato in piazza più di 800 paertecipanti, 42 candidati di cui 38 eletti e il 50% di questi sono donne. Tra Comune e Municipi ci sono anche candidati giovanissimi, alcuni sotto i 30 anni, questo sfata il mito secondo cui i ragazzi non si occupano di futuro. E se anche fosse vero, siamo noi a dovergli spiegare che devono essere loro a entrare nelle istituzioni e prendere decisioni. Siamo qui per cambiare quello che vediamo a livello locale e nazionale. Un finto bipolarismo tra forze che rappresentano gli stessi interessi, lo abbiamo visto nella questione relativa allo spostamento dei depositi chimici - ha concluso Crucioli - il sindaco uscente del centrodestra lo ha autorizzato e quello candidato per il centrosinistra era membro del consiglio di amministrazione della società coinvolta nello spostamento, per quanto oggi si dica contrario all'operazione".

Candidati lista Uniti per la Costituzione nei Municipi

Ecco quindi l'elenco dei candidati nei singoli Municipi per la lista 'Uniti per la Costituzione - Crucioli sindaco di Genova".

Ponente: Sabrina Bergamini, 50 anni. Responsabile della preparazione ammministrativa e finanziaria dei bandi di gara di Leonardo Spa e attiva nel comitato cittadino via della Torrazza di Pra'.

Medio Ponente: Andrea Leone, 40 anni. Agente di commercio e responsabile organizzativo provinciale di Italexit.

Levante: Marzia Sansalone, 42 anni. Ingegnere biomedico di Hitachi, attiva nell'associazione Libera Piazza Genova.

Medio Levante: Flavio Romairone, 29 anni. Web designer.

Centro Est: Maura Olmi, 63 anni. Docente in pensione, ha progettato e gestito i corsi Fse della Regione.

Centro Ovest: Fabrizio Bozzoli, 48 anni. Tecnico Eni, membro del direttivo del comitato Lungomare Canepa.

Valpolcevera, Silvano Ceccoli, 62 anni. Bancario laureato in storia antica. Responsabile del circolo culturale proletario di Genvoa.

Media Valbisagno: Giacomo Cafasso, 62 anni. Dipendente della Polizia in pensione, medaglia d'oro per meriti di servizio. Gia consigliere municpale e presidente del comitato cittadino Gherzi-Lusignani.

Bassa Valbisagno: Daniele Taula, 51 anni. Avvocato e presidente regionale dell'associazione consumatori e utenti.

"Abbiamo deciso di aprirci alla cittadinanza e alle associazioni - ha spiegato ancora il candidato sindaco Crucioli - e non abbiamo fatto scelte partitiche. Tra i candidati sono state scelte anche persone che potessero accettare la sfida di poter fare qualcosa per gli altri anche se finora non si erano occupate di politica, con la consapevolezza che oggi, se non si fa politica, la politica si occuperà di tutti noi nel modo peggiore possibile"

"Oggi abbiamo l'evidenza - ha aggiunto il candidato sindaco anti Draghi - che tutti i partiti che si erano presentati nel 2018 hanno tradito gli elettori, tutti appoggiano scelte secondo noi irresponsabili che stanno portando l'Italia e il mondo e in guerra. Appoggiare una politica di invio di armi e aumento delle spese in armamenti non può che portare a escalation militari. In una situazione come questa anche elezioni locali e amministrative devono essere un'occasione per dire no a tutto questo. Se tutti i partiti che si oppongono nel Parlamento e nel Paese a questa deriva, si uniscono e partecipano a delle elezioni, qualora ci fosse un buon esisto, a Roma non potrebbero che prenderne atto. Abbimo il dovere di trasformarle in un referendum contro il governo e contro le politiche che sono secondo noi scellerate, irresponsabili e pericolose".