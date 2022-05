Elezioni 2022, i candidati della lista Chiavari per tutti

È stata presentata martedì 3 maggio, al point di piazza Verdi, la lista civica 'Chiavari per tutti', che sostiene la candidatura a sindaco di Silvia Garibaldi alle prossime elezioni amministrative, il cui primo turno è in programma domenica 12 giugno.

Svelati ufficialmente i nomi dei 16 candidati, si tratta di: Davide Anghinolfi, Antonella Arpe, Maria Chiosso, Roberta Demartini, Tommaso Ferraiuolo, Gaetano Florio, Anna Goffy, Vincenzo Grasso, Massimo Mallucci, Giuseppe Marafioti, Diego Marchiolè, Chiara Marrè, Marino Palanca, Cristina Scagliotti Orlandini, Giordano Taddei e Stefano Tambornini.

"Grazie a tutte e a tutti per questa scelta coraggiosa, so quanto sia difficile conciliare incombenze familiari e lavorative, tra i tanti impegni, decidere di dedicare del tempo alla propria città, è davvero un atto di grande amore per Chiavari". Con queste parole apre l'appuntamento la candidata sindaco Silvia Garibaldi.

"Sono particolarmente orgogliosa di questa lista, chi mi conosce sa quanto siano importanti per me i temi del sociale. Con questa proposta civica vogliamo dare risposte concrete ai bisogni di persone, famiglie e associazioni. Non è un caso che tra voi ci siano donne e uomini che da anni si impegnano quotidianamente in questo senso, le vostre competenze saranno fondamentali", ha concluso Garibaldi.

Parola poi ai candidati che hanno spiegato la scelta di sposare il progetto di Silvia Garibaldi e le motivazioni dietro al loro impegno per la città.