Elezioni 2022: la lista di 'Insieme per Genova", Carlo Carpi candidato sindaco

Prosegue la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni, tra i candidati sindaco a Genova c'è anche Carlo Carpi, imprenditore già candidato alle elezioni regionali del 2020. La sua lista si chiama "Insieme per Genova". Si vota il prossimo 12 giugno.

Lista candidati Insieme per Genova Carpi sindaco

Ecco l'elenco dei candidati per il consiglio comunale della lista "Insieme per Genova" che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Carpi. Il capolista è Sidio Corradi, ex calciatore e allenatore del Genoa, bandiera del Grifone con 117 presenze e 34 goal tra il 1970 e il 1976.