Letta a Genova per Dello Strologo: "Per una città oltre l'emergenza"

Il segretario del Pd Enrico Letta giovedì 28 aprile si è recato a Genova per incontrare il candidato sindaco Ariel Dello Strologo, sostenuto da una coalizione progressista di cui fanno parte il Pd e il Movimento 5 Stelle. Negli ultimi giorni ha fatto scalpore il sostegno di Italia Viva a Marco Bucci, un scelta che allontana il partito dell'ex premier Matteo Renzi dallo schieramento del centrosinistra, scelta locale che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano nazionale.

Nel corso di un incontro elettorale con il mondo imprenditoriale genovese, che si è tenuto ai magazzini del cotone del Porto Antico, Letta ha commentato questa rottura sottolineando che si è trattato di una scelta autonoma di Italia Viva, della quale il partito si prenderà piena responsabilità, ma che si augura sia limitata alle elezioni comunali di Genova.

Letta si è poi concentrato sulla visione di città che Ariel Dello Strologo sta presentando agli elettori nel corso di questa campagna elettorale: "Sono a Genova per dare il calcio d'inizio a una campagna elettorale in cui crediamo molto, siamo gli sfidanti a Genova, crediamo sia possibile e necessario dare a questa straordinaria città, una delle capitali importanti dell'Italia, un futuro che vada oltre all'emergenza e parli a tutta Genova".

Il segretario del Partito Democratico ha poi sottolineato l'impartanza di superare una fase di costante emergenza per ricominciare a guardare al futuro, cercando di ridurre le disuguaglianze per una città che torni a fare sistema in tutte le sue componenti principali, dal porto al turismo, passando per innovazione tecnologica e l'industria.

Ariel Dello Strologo è intervenuto dopo il segretario del Pd sostenendo che "il problema è che manca una regia a Genova, la città del futuro che abbiamo in mente è una Genova che sappia presentarsi al mondo come un unico sistema capace di attrarre capitali, persone, intelligenze e progetti".

Dello Strologo ha chiuso la serata ribadendo il significato dello slogan della sua campagna elettorale: "L'incontro con il mondo dell'imprenditoria genovese di stasera sarà testimone dello slogan della mia campagna elettorale: allargare gli orizzonti e ridurre le distanze, noi stasera allargheremo gli orizzonti, consentiamo a imprenditori, sindacati e professionisti attraverso le parole del segretario Letta di aprirsi al mondo".