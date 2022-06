Elezioni, Letta e Dello Strologo non hanno dubbi: "Andiamo al ballottaggio"

La campagna elettorale della coalizione progressista si chiuderà ufficialmente venerdì 10 giugno 2022 alle ore 19 in piazza Matteotti con un dj-set e l'invito del candidato sindaco Ariel Dello Strologo a 'ballare insieme'. Giovedì 9 è però andato in scena il comizio del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in largo XII Ottobre, ultimo grande appuntamento per lanciare la volata al candidato giallorosso.

Dopo le polemiche a distanza con Marco Bucci il segretario nazionale del Pd ha detto di credere nel ballottaggio: "Siamo alle battute finali del primo tempo e la squadra è cresciuta. Se non fossimo in epoca di sostenibilità, direi che Dello Strologo è un diesel: ha preso la rincorsa da lontano e ora è pronto a superare Bucci, per andare al secondo turno e vincere. Era molto meno conosciuto rispetto al sindaco uscente, ha recuperato molto dello svantaggio che aveva all'inizio e ha fatto una bellissima campagna elettorale. Può andare al ballottaggio ed essere il prossimo sindaco di Genova. Spero vadano a votare tanti cittadini, sono sempre stato contrario all'idea di vincere perché la gente non vota".

"La nostra proposta è migliore - ha aggiunto Letta - perché Bucci ha parlato ai genovesi che ce la fanno: noi vogliamo parlare a tutti. Ai genovesi dico che c'è la possibilità di voltare pagina ed eleggere un sindaco, Ariel Dello Strologo, che vuol far crescere tutti i genovesi. Bucci parla solo a una parte, quella privilegiata. Genova credo sia l'unica città che non ha un assessore ai servizi sociali, questo è un messaggio molto chiaro, che mi ha colpito".

A margine dell'evento è intervenuto anche Ariel Dello Strologo, che ha dichiarato: "Sono sicuro di andare al ballottaggio. Sono convinto che i segnali di nervosismo della controparte siano esattamente la dimostrazione che al ballottaggio ci arriviamo con facilità. I segnali che abbiamo sono tutti molto positivi, rispetto a quando è iniziata la campagna ed ero un illustre sconosciuto ora le cose sono cambiate - prosegue - in mezzo alla città c'è molto entusiasmo, la gente di sinistra sta ritrovando la voglia di occuparsi di politica, c'è molta partecipazione". Letta lo ha definito un Diesel: "Ci sta - replica - a me non piacciono i toni roboanti. Sono convinto che le cose fatte con calma, ma con la dovuta attenzione sono quelle che poi escono meglio".